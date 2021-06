FOTOVÕISTLUS | Saada pilt oma autoreisist ja võida reis Rootsi koos pere või sõpruskonnaga

Pilt on illustreeriv Foto: Shutterstock

Autoreiside hooaeg on käes ja oma sõiduvahendiga ringi rändamine on populaarsem kui kunagi varem. Annab see ju võimaluse vältida rahvarohkeid lennujaamasid ja ühistranspordivahendeid ning avastada põnevaid piirkondi väljaspool suurlinnu. Kas soovid oma pere või sõbrad ja auto tasuta reisile viia? Lae üles pilt oma unustamatust autoreisist ja auhind võibki olla sinu.