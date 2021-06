TAAS AVATUD | 5 mõnusat spaad, mida kindlasti sel suvel külastada!

Meie kodulehelt leiad suure valiku pakette kahele nii romantiliseks puhkuseks, soodsaks kahepäevaseks puhkuseks või hoopis kettagolfi paketi, sest mõisapargi servas on tipptasemel discgolfiväljak. Pakette tellides võidad alati, sest siis on majutus 20% soodsam. Gruppidele on meil palju põnevaid ja teistmoodi tegevusi, kui mujal harjutud. Pakume pelmeenide ja koduõlle valmistamise õpituba, shindo ja massaaži meistriklassi. Meie vahetus läheduses on juba nimetatud discgolfiväljak, kirveviskamise sisehall, Alutaguse seikluspark ja Iisaku vaatetorn. 20-30minutilise autosõidu kaugusele jäävad Aidu vee- ja safarimatkad, Kiviõli seikluskeskuse perepark, Tartu poole aga Peipsi järv ja Avinurme puiduait. Mäetaguse mõisahotell - armas omadele, kodune külalistele!

Lavendel Spa Hotell asub Tallinna külje all, looduslikult kaunil Viimsi poolsaarel ning on justkui peidetud paradiis Viimsi südames. Võib öelda, et hotell on väike, kuid hingelt suur.

Siin on võimalik nautida privaatset aega kaaslasega ja imelist perepuhkust, mis lööb kogu pere silmad särama. Suveperioodil on Lavendel Spa Hotell parim koht, kus tulla nautida just rannapuhkust, kuna Haabneeme rand asub ainult 10minutilise jalutuskäigu kaugusel.

Üks on kindel - kogu meil veedetud aja saadab teid kliendile pühendunud teenindus, hotelli personali abistav meel ning tahe pakkuda meeldejäävat ja lõõgstavat puhkust.

Hotelli esimese korruse kohvikus serveerime hommikusööki. Argipäeviti on avatud koduselt maitsvaid eineid pakkuv lõunabistroo. Samades ruumides pakub restoran RIBI oma rikkalikku a´la carte menüüd ja suveajal saab maitsemeeli rikastada ka RIBI suveterrassil.

Lavendel Spa Ilukeskus pakub spaahoolitsusi, iluprotseduure ning juuksuriteenuseid.

Hotelli külastajate kasutuses on 0-korrusel asuv Lavendel Spa sauna- ja lõõgastuskeskus. Väärika ja ajaloolise Võrumaalt pärit suitsusauna ligi saja-aastased suitsust läbi imbunud tahmased palgid, kivid ja pada tagavad uues saunakeskuses kustutamatu elamuse. Suitsusaun on midagi ehteestlaslikku, lausa müütilist ja samas eksklusiivne. Hea tugev leil ja mõnus vihtlemine on meeltmööda igale saunast lugu pidavale külalisele. Kuuma suitsusauna vahele saab end karastada ja jahutada eriti karges külmaveetünnis.