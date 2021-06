Euroopa riikides kehtivad vaktsineeritutele riiki saabudes erinevad nõuded, mis võivad piiril ootamatuid takistusi tuua

Üks vaktsiinisüst pole Euroopas mingi näitaja, kui just tegu pole Jansseni vaktsiiniga. Aga isegi kui teisest Pfizeri süstist on möödas nädal ja ravimifirma kinnitusel on teil täisvaktsineeritus, siis Euroopa seda ei usu. Näiteks Island peab inimest vaktsineerituks alles siis, kui teisest süstist on möödas 16 päeva.