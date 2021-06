Heathrow' lennujaamas avati "koroonaterminal": sinna saabuvad ainult COVID-19 punases nimekirjas olevate riikide reisijad

Punases nimekirjas on 43 riiki, kuid otselende lubatakse ainult Indiast, Pakistanist ja Bangladeshist.

Igaüks, kes on viimase kümne päeva jooksul olnud punase nimekirjaga riigis, olgu ta otselennu või muu riigi kaudu tulnud, peab pärast saabumist maksma hotellis ka kümme ööd karantiini eest.

Siiski on ka nüüd tekitanud muret teated, et punase nimekirja aladelt pärit rändurid on segunenud teiste reisijatega lennujaama saalides, kus nad võisid mõnikord koos olla mitmeid tunde.