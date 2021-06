Kodumaised lennufirmad Soome lendama ilmselt ei hakka. Toomas Uibo: lennuliini avamine praegu oleks selge miinusprojekt

Xfly kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ei pea praegu uue Tallinna-Helsingi liini avamist mõistlikuks. “Lubada tööränne ainult lennukiga on ilmselt väga ajutine otsus, keegi ei saa ju lennufirmadele garanteerida, et selline reegel kehtib aasta või kaks,” põhjendab Uibo. “Sellise ajutise otsuse peale ei hakka ilmselt teised kommertslennufirmad peale Finnairi Tallinna-Helsingi liini lendama. Iga liini avamine on seotud kuludega ja kui see liin kestab ainult mõne nädala, on see lennufirmale selge miinusprojekt.”