Külasta homme: lastekaitsepäeval on Tallinna Linnamuuseumi filiaalide sissepääs lastele ja noortele tasuta, täiskasvanuile pilet 1 euro

Tallinn tähistab lastekaitsepäeva lastele tasuta sissepääsu võimaldamisega Tallinna Linnamuuseumi, Tallinna loomaaeda ja Botaanikaeda. Muuseumid on praegusel ajal, kui suuremate ürituste korraldamine ei ole veel ohutu, kõige turvalisem koht kogeda elamusi ja ka saada uusi teadmisi. Loe lähemalt .

Tallinna Linnamuuseum kutsub sel päeval vaatama Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi, Lastemuuseum Miiamilla ning Jaani seegi galerii uusi näitusi, samuti Kalamaja muuseumi välinäitusi.

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi näitus "Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos" viib meid keskaegsele linnatänavale, kus näeb koduloomade elukäiku seasulust peolauani. Torni keldrikorrusel on aga avatud metsikute ja taltsutamata loomade maailm.

Näitus "Neitsitorn kui kunstitempel" moodustab uue osa kindlustustemuuseumi püsinäitusest. Neitsitorn on pakkunud oma erilise kohavaimuga ateljeeruume, aga ka kodu mitmetele tuntud Eesti kunstnikele nagu Alexander von Winkler , Paul ja Kristjan Raud , Karl Burman ja Henrik Olvi . Ateljee kui ruumilise mälestusmärgi kõigile, kes selle akendest üle vanalinna katuste vaadanud, on kujundanud tunnustatud filmikunstnik Jaagup Roomet.

Jaani seegi galeriis on avatud 130 fotograafi koostöös sündinud näitus "Isolatsioonidialoogid", mis võtab kokku viimase aasta isolatsioonikogemused. Näitus on Eesti muuseumide aastaauhinna nominent. Jaani seegi galerii on Fotomuuseumi uus näitusepaviljon, kus toimuvad kaasaegse fotograafia näitused ja tutvustatakse Eesti fotopärandit. Hoone eksponeerib ka 13.-14. sajandist pärinevaid seegi kompleksi kuulunud hoone varemeid.