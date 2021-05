Pariis plaanib keelata kesklinna autoliikluse aastaks 2022

Pariis on alati hea idee. Heale ideele annab lisakaalu fakt, et piirid on Euroopa Liidu välistele turistidele avanemas, sealhulgas ka Prantsusmaal, kus avatakse riigipiirid 9. juunil – märgid viitavad sellele, et ees seisab aeglane, kuid kindel naasmine normaalsusesse.

Tagasipöördumine ei ole aga täielik ning mõned asjad jäävad minevikku. Üheks neist asjadest on Pariisi kesklinna autoliiklus, mida heideti Tulede Linnale enne pandeemiat ette. Kui asjad lähevad Pariisi linnapea Anne Hidalgo tahtmise järgi võib järgmisel aastal kesklinnas näha tavalisest palju vähem autosid. See on osa tema kampaaniast, millega linnapea soovib vähendada autoliiklust terves Pariisis.

Plaan katab suuremat osa Pariisi kesklinna alast, kus oleks keelatud läbiv autoliiklus, mis tähendab, et kesklinna piirkonnas oleks ebaseaduslik autoga liigelda ilma vahepeatuseid tegemata, vahendab Bloomberg.

Linnaametnikud leiavad, et see faktor üksinda vähendaks kesklinna liiklust, kust igal päeval sõidab läbi ligikaudu 100 000 autot, 55% võrra. Ainsad sõidukid, mis tsooni lubatakse on seal resideeruvatele isikutele kuuluvad autod, puudega inimesi teenindav transport, ühistransport ning muud tarned ja teenused.

Kõikide nende muutuste võtmes soovib linnapea vähendada müra ja saastet, võideldes seeläbi kliimamuutuse ja linnaruumi eest, kuhu soovitakse istutada rohkem puid, luua ainult jalakäijatele mõeldud alasid ning ehitada uusi rattateid.

See plaan on vaid üks samm Hidalgo administratsiooni aastatepikkusest püüdlusest vähendada sõidukite kasutatavust Pariisi linnas. Bloombergi CityLab’i teatel on Pariis juba praegu kesklinnas keelustanud diiselautod, muutnud Seine kai rohkem jalakäijasõbralikuks, vähendanud autode ligipääsetavust mitmel peatänaval ning suurendanud rohealasid ja kõnniteid paikades, mida on senini kasutatud liiklemiseks ja parkimiseks.