Reisimine on taastumas ja muutub üha kulukamaks

CNBC.com andmetel kasvasid USA sisesed piletihinnad 1. aprillist alates 9 protsenti, rahvusvahelised hinnad 17 protsenti, mis on osaliselt tingitud broneeringute arvu suurenemisest ja asjaolust, et lennuettevõtted korraldavad võrreldes pandeemia eelse perioodiga vähem reise.

Southwest Airlinesi pressiesindaja ütles CNBC-le, vaba aja veetmise võimaluste hinnad lähenevad 2019. aasta tasemele pärast seda, kui USA transporditurbeamet (TSA) teatas pühapäeval, 23. mail, et töötles oma kontrollpunktides 1 863 597 reisija andmeid, mis on pandeemia ajastu kohta kõige suurem reisijate arv ühes päevas.

USA osariigis Orlandos olid hotellitubade hinnad mai alguses keskmiselt 107 dollarit öö kohta, kasvades eelmise aasta 62 dollari tasemelt. New Yorgi hinnad on seevastu langenud – ühe öö hind on 151 dollarit, aastal 2019 oli see number 269 dollarit.