7 omapärast ning ainulaadse asukohaga muuseumi Tallinnas

Pealinna kõige populaarsema muuseumi lugu algab eelmise sajandi alguses, kui osana Peeter Suure merekindlusest kerkisid Tallinna lahe kaldale võimsad vesilennukiangaarid. Valminud hoone oli ainulaadne nii oma suuruselt kui ka ehitustehnoloogialt: tegu oli esimese nii suuremahulise sisetoestuseta raudbetoonkoorikehitisega kogu maailmas. Omaaegne betoonist ime on ka tänapäeva kontekstis hämmastavalt õhuline: majesteetlike kuplite kooriku keskmine paksus lael on vaid kaheksa sentimeetrit.

Täna on valukoja vallutanud Euroopas ainulaadne hariv virtuaalreaalsuse keskus, kus tänu VR-tehnoloogiale ärkavad ellu sajanditetagused leiutised. Käed-külge-eksponaadid aitavad füüsikanähtusi mõista täiesti uute, mänguliste nurkade alt. Tegu on tõelise steampunk kõrgtehnoloogilise võlumaaga!

Suurem osa on ilmselt kuulnud Helsingi kaljukirikust, aga kas teadsid, et ka Tallinna üks armastatumaid vaatamisväärsusi on osaliselt ehitatud kaljuseina, täpsemalt Lasnamäe paekivi-nõlva? – Pekka Vapaavuori kavandatud ajatu ja väärikas Kumu valmis 2006. aastal ning on võitnud mitmeid tunnustatud arhitektuuri- ja muuseumiauhindu. Hiljuti tegi hoone ka oma Hollywoodi filmidebüüdi: nimelt on Kumu aatriumi kanda vastutusrikas fiktiivse Oslo vabasadama roll Christopher Nolani eriefektide eest Oscariga pärjatud rahvusvahelises põnevikus „Tenet" (Warner Bros. Pictures 2020).