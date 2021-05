Tallinki laevadel hakatakse müüma eestlaste koroonavastast ninaspreid

„Tallink Grupil on hea meel, et Eestis välja töötatud ja toodetud koroonaviiruse vastaste antikehadega ninasprei tootmismahud on viimase kuu ajaga sedavõrd palju kasvanud, et lisaks apteekidele, saame tõhusalt kaitsvat toodet pakkuda juunikuust oma klientidele nii meie laevadel Läänemerel kui ka kontaktivabalt e-poes,“ lausus Tallink Duty Free ja kogu kontserni kaubandusvaldkonna juht Aimar Pärna.

BioBlocki® idee autor, Icosageni asutaja ja tegevjuht, professor Mart Ustav rõhutab, et tegu ei ole ravimiga ja kindlasti ei asenda vaktsineerimist. „Küll aga võiks BioBlock® abiks olla just viirusosakeste leviku pidurdamisel. Vaktsineerimine kaitseb küll raske haigestumise eest, aga ei välista viirusesse nakatumist. Kui viirusosakeste levimise kaugust aerosoolis olles saab mõõta meetrites, siis nakatunud inimestega võivad need reisida kümneid tuhandeid kilomeetreid. Seega on viiruse riikide vahelise leviku pidurdamisel oluline just viirusosakeste neutraliseerimine reisivatel inimestel, mis on parim kaitse uute SARS-CoV-2 tüvede vastu. Viimased laborikatsed BioBlock® ninaspreiga on näidanud, et ninaspreis olevad antikehad takistavad lisaks teistele viirustüvedele ka India tüve rakku sisenemist. Kliinilised katsed algasid maikuus.“