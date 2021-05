Virtuaalsed rännakud neile, kes reisimisest kõige rohkem puudust tunnevad

Vaatamata sellele, et riigid avavad piire ning reisimine kogub tuure, usub Palmer, et virtuaalsed kogemused on selleks, et jääda. “Meie läbi viidud küsitluste põhjal plaanib enamik inimesi jätkata virtuaalsetel ekskursioonidel osalemist ka pärast pandeemia vaibumist. Ainuüksi USA-s on miljoneid inimesi, kellel on reisimist takistav puue. Neil on maailma nägemiseks vaja virtuaalreise,” lisas Palmer.