OTSEÜLEKANNE | Eksperdid räägivad COVID-19 digitõendist. Kas seda võiks kasutada ka siseriiklikult?"

„Euroopa Liit arutab COVID-19 digitõendit, liikmesriigid vaktsineerivad inimesi ja avavad järk-järgult riigipiire. Restoranid avavad uksi ning spaad valmistuvad esimesteks külalisteks pärast mitmekuulist pausi. Kas see tähendab, et COVID-19 tunneli lõpus paistab lõpuks valgus ja suvel saab reisida nii Eestis kui ka välismaal?" selgitas Marina Kaljurand põhiküsimust, mis paljude pandeemiast väsinud inimeste peas vastust ootab.

Kaljuranna sõnul otsitakse koos vastust küsimustele: „Kellele ja millistel tingimustel väljastatakse COVID-19 digitõend? Kas Euroopa Liit on valmis esimeseks üleeuroopaliseks digitõendiks ja kas liikmesriigid on valmis loobuma lisanõuetest digitõendi omanikele? Millised on Eesti turismifirmade ootused ja lootused? Kas digitõendit võiks kasutada ka siseriiklikult?"