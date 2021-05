Solidaarsusavaldus või PR-trikk? Enamik lennufirmasid, kes lubasid Valgevene õhuruumi vältida, lasevad broneerida lende Minski

Hiljuti teatasid lennuhiiud Finnair ja AirBaltic, et peatavad lennuliikluse Valgevene õhuruumis. Kas sellest võiks järeldada, et eelmainitud riiki lõpetatakse ka otselendude korraldamise? Lihtsa uurimise käigus selgus, et erinevate lennufirmade kodulehtedel saab endale broneerida lennu Minski, seda kasvõi mitu kuud ette.