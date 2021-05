Naine viis lennuki hädamaandumiseni, sest ei saanud oma telefoni laadida

American Airlinesi lennule Tokyost Dallase Fort Worthi määrati kolmanda astme õhureisi piirangud ja suunati Seattle'i Tacoma lennujaama pärast seda, kui naine väidetavalt ründas stjuardessi ja peksis piloodikabiini ust. Lennublogi Paddle Your Own Kanoo andmetel oli juhtunu tingitud sellest, et reisija mobiiltelefon ei laadinud istmel oleva pistikupesa kaudu. Juhtum leidis aset kolmapäeval, 19. mail, kui Jaapani kodanik Waka Suzuki oli oma emaga Dallase kaudu teel Mehhikosse Cancuni, kuhu plaaniti kümneks päevaks puhkusele minna.