Inimesed ei mahu rajale ära: kettagolf on kujunenud äärmiselt populaarseks

Kui 2015. aastal oli discgolfi mängijaid Eestis ligi 4000, siis praegu on nende arv tõusnud umbes 20 000-ni. Discgolfi mängijaid on eriti märgatavalt lisandunud seoses koroonaviirusest tingitud piirangutega.

"Alustasime 2019. aasta suvel sõpradega. Otsustasime, et nüüd on aeg proovida, mis asi see on. Kahe aastaga on mängijate arv kordades suurenenud," rääkisid discgolfi mängijd Anna ja Nikita.