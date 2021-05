Tallinn hinnati maailma parimaks kaugtöö tegemise kohaks

"Eesti pealinnast õhkub võlu ja üllatusi, mis panevad tundma justkui oleksid Baltimaade päriselu muinasjutus. Veelgi olulisem on aga see, et seal õitseb digitaalne majandus. Avalikest teenustest ligi 99% on internetis kättesaadavad ööpäevaringselt, internetiühendusega probleeme pole. Lisaks on elukallidus suhteliselt madal," kirjutab Big 7 Travel.