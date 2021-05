Kas oleksid ära arvanud? Vaata, milline Euroopa riik on kõige puhtama õhuga ja milline kõige rohkem saastatud

Võttes arvesse just neid tegureid, on Türgi Euroopa kõige saastatum riik üldhinnanguga 6,1/10. Sellele järeldusele jõuti mitme argumendi kogusummaga. Mis puudutab Türgi õhku, siis süsinikdioksiidi reostus on seal 4,33 tonni elaniku kohta aastas ja PM2,5 kontsentratsioon on 41 µg/m3. Sellest tulenevalt on õhusaastega seotud 44 surmajuhtumit 100 000 elaniku kohta aastas. Türgi pindalast vaid 15,2% koosneb metsast ja vaid 0,2% moodustab kaitsealuse maismaa- või mereala. Türgi viskab igal aastal ära 424,625 kg jäätmeid elaniku kohta. Saastatuselt järgnevad Türgile Poola ja Läti.

Kõige vähem reostatud riik on Rootsi, kelle üldskoor on 2,8/10. Süsinikdioksiidi koguseks on seal aastas 3,83 tonni elaniku kohta ja PM2,5 kontsentratsioon on 6 µg/m3. Õhusaastest tingitud surmajuhtumeid on 0,4 100 000 elaniku kohta aastas. Lisaks koosneb riik 68,9% metsaalast ja 15% on kaitse all. Rootsi viskab elaniku kohta ära 446,505 kg jäätmeid. Ehkki see kogus on suurem kui Türgis, läheb Rootsil kõigi muude näitajate osas palju paremini. Rootsile järgnevad Soome ja Prantsusmaa.