Minu Antarktika | Majesteetliku aeglusega kerkisid merest toitumisretkel küürvaalad, kord nii lähedal paadile, et ka paadijuht ehmus

Päikeselise pealelõuna veetsime Cuverville’i saarel. Järskudest lumistest nõlvadest väljaulatuvad kaljused lapid olid kõik hõivanud pesitsevad eeselpingviinid. Saarel on neid 6500 paari, see on tähtis linnuala* . Toitumisretkedeks lahele on pingviinid tallanud paksu lumme kõnnirajad, hoidsime neist eemale, et nad ei peaks paksus lumes sumpama ja kalleid energiavarusid kulutama — neid läks eriti vaja tänavu, mil kauem kui tavaliselt kestnud paks lumikate oli pesitsemise algust niigi edasi lükanud. Oli juba 1. jaanuar, ent vaid osal olid munad munetud, tibusid ei märganudki. Võtsime aega, seisatasime, kükitasime maha ja jälgisime pingviinide toimetusi: pesakivide lisamist, armulaule, paaritumist, ka kaklusi. Eemal lumel istusid ännid ja ootasid oma tundi — et saaks mõne muna ja hiljem ka tähelepanuta jäetud tibu napsata ja nahka panna. Toimkond jälgis aga turiste ja peletas neid viisakalt, kuid kindlalt eemale, kui need kolooniale või kõnnirajale liiga ligi tikkusid.