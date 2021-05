Euroopa Parlament kinnitas 4,5 miljonit eurot Eesti turismitöötajate toetuseks

Parlament märkis, et taotlus puudutab kokku 10 080 töötajat — 1715 füüsilisest isikust ettevõtjat, kes on tegevuse lõpetanud ja 8365 Eesti turismisektoris koondatud töötajat. Seega on parlamendiliikmete hinnangul kahetsusväärne, et Eesti eeldab, et kõigist rahastamisnõuetele vastavatest toetusesaajatest soovivad abi saada vaid pooled (5060 inimest).