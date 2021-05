Leedu pealtnäha imelik plaan. Uus lennujaam kahe suurlinna vahele ning olemasolevad suletakse

Leedus on juba ammu räägitud uuest lennujaamast, mis loomulikult oleks suurem kui olemasolevad kokku. Plaani teeb veidraks see, et samal ajal investeeritakse mitukümmend miljonit eurot Vilniuse, Kaunase ja Palanga lennuvälja.

Viimasel viiel aastal on kolm rahvusvahelist lennujaama saanud kokku 90 miljonit investeeringuid. 2023. aastani soovitakse kulutada sama palju. Uus suur lennujaam jätaks aga senised hoopis tühjaks. Isegi pandeemia tõttu ei ole plaani muudetud.

Praeguse kava kohaselt tuleks see Kaišiadoryse linna piirkonda Kesk-Leedusse. Uus lennujaam jääks täpselt kahe suure linna Vilniuse ja Kaunase vahele. 2019. aastal käis idee välja toonane transpordi- ja kommunikatsiooniminister Rokas Masiulis, sest Vilniuse ja Kaunase lennujaama reisijate arv oli sedavõrd suureks kasvanud.

Kaunase lennujaama laiendamine ei tulnud kõne alla, sest see on liiga kaugel Vilniusest ning Vilniuse lennujaam on jälle liiga kesklinna lähedal ja suuremaks laienemiseks ei oleks ruumi. Lõppotsust on oodata 2022. aastal.

Uude kavandavasse lennujaama on Vilniusest 67 ning Kaunasest ligi 43 kilomeetrit.

„Me hoiame uue lennujaama territooriumi reservis. Kui otsustame selle kasutamata jätta, siis jääb see vabamajandustsooni jaoks," ütles praegune transpordi- ja kommunikatsiooniminister Jaroslav Narkevič.

Uus lennujaam võib maksta isegi miljard eurot. See tähendaks muu seas Vilniuse ja Kaunase lennujaama sulgemist. Teisalt on Narkevič öelnud, et neisse investeerimist peab jätkama, sest uhiuus lennujaam ei alusta kindlasti tööd enne 2030. aastat.

Kriitikud ütlevad, et uut lennujaama ei ole vaja, sest enne peaks jõudma kätte olemasolevate piir. Kritiseeritud on ka seda, et aruteludesse ei kaasatud lennunduseksperte ega ettevõtteid, kes on investeerinud Kaunase ja Vilniuse lennujaama. Nad ei tea siiani, mis nende investeeringust saaks.

Kolme olemasolevasse on aga äsja pandud mitukümmend miljonit eurot. 48 miljonit kulutati Vilniuse lennujaama uue terminali ehituse ja saabuvate reisijate terminali rekonstrueerimiseks. Kaunase lennujaam sai laiendusteks üle 11 miljoni ja Palanga lennujaama lennuraja ümberehitus 25 miljonit. Vilniuse investeeringut on põhjendatud sellega, et lennujaam on projekteeritud vastu võtma 3,5 miljonit reisijat, aga 2019. aastal tervitati seal viit miljonit.