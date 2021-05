Äkki saad sinagi aidata? Ligi tuhat Ida-Ukraina haavatavat inimest said eestlastelt vajaduspõhist humanitaarabi

Eesti Pagulasabi on koos teiste humanitaarabi organisatsioonidega kohapeal abi pakkunud juba 2014. aasta lõpust, viimase aasta jooksul toetati humanitaarabiga ligi tuhandet inimest. Pagulasabi humanitaarabiprogrammi fookuses on Donetski, Luhanski ja Zaporižžja oblastite rindelähedased asulad ning abi antakse peamiselt rasketes oludes lastega peredele, samuti eakatele inimestele, kes on konfliktipiirkonda jäänud.