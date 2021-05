VIDEO | Uku Suviste tutvustab Eurovisioni fännidele oma kodumaad — vaata, millised tema lemmikkohad nüüd üle maailma kuulsaks saavad

Sageli on paljude vaatamisväärsustega nii, et külastajatele on need hästi selged, kuid paljud kohalikud võtavad neid enesestmõistetavana, sest sinna saab „nagunii kas või homme minna". Ka Uku Suviste avastas enda jaoks kohti, kuhu polnud varem sattunud, näiteks Toomkiriku torn, linnamüür, Meistrite hoov. Vaata videost, kas ise oled kõigis kohtades käinud või peaksid samuti enda jaoks Tallinna avastama?