Valitsuse vastutulek spaaomanikele: võite kaks nädalat varem õuealad lahti teha

Valitsuse teisipäevane otsus nägi ette, et spaade, basseinide, saunade ja meelelahutuskohtade siseruumidele kehtivaid piiranguid pikendatakse kuni 30. maini (k.a.), mida valitsus vaatab vahepeal jooksvalt üle.

Neljapäeval teatas valitsus, et alates 17. maist võib välitingimustes avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates liikuda ja viibida, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks suurem kui 25 inimest rühmas.