Meie hinnad algavad 29 eurost. Odavamaid pileteid me ei müü. Konkurents Ryanairiga muidugi on, sest nende hinnad algavad 7,99 eurost. Piletite väärtus pole tegelikult võrreldav, sest meil on erinevad pagasireeglid. Hinna määravad nii konkurents kui ka turunõudlus. Praegu hakkab lennuvõimsus taastuma ja see, mida näeme, on piletihindade märkimisväärne langus. See kehtib kõigi lennufirmade kohta. Meie hinnad on alati määranud turg, hinnad langevad igal aastal. Praegu on hinnad piirangute tõttu veidi kõrgemad, kuid mitte liiga palju. Prognoos on, et hinnad langevad tasemele, mis nad olid enne pandeemiat ja võib-olla isegi jätkavad langemist. Muidugi on nii airBaltic kui Ryanair praegu kahjumis, aga kui lennud taastuvad, jõuame jälle kasumisse.