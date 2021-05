Rumalusel ja ahnusel pole piire. Lennujaamas toimetanud meditsiinitöötajad osutusid sulideks

Kimia Farma viis töötajat on CNNi sõnul arreteeritud. Nad pesid ja asetasid pakkidesse tagasi vatitikke, millega lennujaamas koroona kiirteste läbi viidi. Asukohaks oli Kualanamu Rahvusvaheline Lennujaam.

Politseist öeldi CNN-ile, et selline tegevus kestis neli kuud ja kokku võis see puudutada ligi 10 000 reisijat. Igaüks neist maksis 11,6 euroga võrdse summa, et testi teha. Uurimise käigus leidis politsei taaskasutatud vatitikke ja pakendeid, mille väärtust oli kokku umbes 10 000 dollarit.