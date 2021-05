Suvepealinnas avatakse uus antigeeni testimispunkt reisieelseks testimiseks

Antigeeni kiirtesti teenus on muutunud üha populaarsemaks lisaks reisijatele ka tööandjate seas, kes kasutavad teenust enda töötajate testimiseks. „Aprillis tegime Confidos ligi 13 000 antigeenitesti, mida on peaaegu poole rohkem kui märtsis. Antigeeni kiirtest on väga mugav võimalus tuvastada nakkusohtlikke inimesi, kuna see on kiire, taskukohane ja kättesaadav. Lisaks reisimisele kasutatakse seda ka olukordades, kus inimeste kokkupuudet ei ole võimalik vältida — näiteks tellivad testimist ettevõtted, kus see on töökorralduse tõttu vajalik. Uute testimispunktide avamine üle Eesti muudab testimisteenuse inimestele veelgi paremini kättesaadavaks ja mugavamaks,“ ütles Ader.