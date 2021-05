Kohustuslik vaatamine igale kodumaa ajaloo huvilisele: näitus mereväe- ja luureohvitserist Bruno Linnebergist Eesti Meremuuseumis

Nii nagu on siililegi selge, et vaenlasele tuleb laudadega ikka serviti äsada, saab öelda, et näitus ja raamat on teineteisega läbinisti seotud ja tarbides üht tuleb kindlasti tarbida teist. Kõike raamatus kirjeldatut ei ole ju võimalik näitusesaali luua ning eks väga huvitavad sõjaväeluure jutud ongi säilinud rohkem paberil kui esemetes. See kõik on aga hea, sest siinkirjutaja arvates on muuseumimaastikul tihtilugu nõnda, et kuigi väljas on justkui kõige-kõigemad eksponaadid, on hoidlates peituv siiski samaväärselt huvitav. Isegi tänapäeval rajatavad avatud hoidlad ei aita siin suuremat edasi, sest kui me näeme eset, aga meile ei tutvustata selle lugu, siis… siis on see vaid üksik, konteksti järgi karjuv ese. Loomulikult võib see olla esteetilise välimusega ja imposantne, aga me pole ometi nõnda pinnapealsed, et sellega leppida. On suur rõõm, et ajutiste näitustena võetakse ette persoonilugusid ja et üleüldse valmistatakse näitusi ette oma kogude või kogudesse just-just jõudnud esemete põhjal. See on väärt aplausi ning näitab, mis seal salata, et siinkirjutaja läks endalegi ootamatult liimile ja huvitus teemast süvitsi.