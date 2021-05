Xfly suunab pilgu tulevikku: algab uus pilootide koolitusprogramm, et olla pärast kriisi võitjate seas

Projekti juhtivpartner, läbi aegade Eesti suurim lennufirma Xfly on kohalikele pilootidele tihti üks esimesi tööandjaid. Ettevõte on kujunenud ka heaks hüppelauaks rahvusvahelisele tööturule, kus suuremate lennukite operaatorid eeldavad lenduritelt ka suuremat lennukogemust.

Xfly kommertsjuht Anton Õnnik ütles, et piloodi elukutsel on hoolimata koroonakriisist räsida saanud lennundussektori keerulisest olukorrast suur perspektiiv. „Me näeme, et nõudlus Xfly teenuste järele kasvab lähiaastatel hüppeliselt, ja seetõttu prognoosime, et ainuüksi Eestis on nelja aasta pärast puudu umbes 70 pilooti. Kuna lennuakadeemia riikliku õppeprogrammi alusel on võimalik aastas koolitada ainult 10 pilooti, siis on selge, et meie vajadusi ei kata see isegi juhul, kui kõik noored piloodid meile tööle tuleksid. Seetõttu kutsusime koostöös partneritega ellu koolitusprogrammi, millel on ka väga suur ekspordipotentsiaal,” lisas Õnnik.

Niinimetatud MPLi (ingl Multi-Crew Pilot Licence) koolitusprogramm vastab kõikidele Euroopa Lennuohutusameti (EASA) nõuetele ning seda kasutavad paljud Euroopa lennufirmad. Programmi eeliseks on harilikust liinipiloodi koolitusest lühem, kuid intensiivsem, 18 kuud kestev õppeprogramm, mis on selge fookusega alustada kohe pärast väljaõpet tööd koolituse korraldanud lennuettevõttes. Erinevus Eesti Lennuakadeemias pakutavast nelja-aastasest õppekavast on see, et koolitusprogrammi läbimisel õpilane kõrgharidust ei omanda. Koostööleppe kohaselt panustab lennuakadeemia oma eksperditeadmistega koolitusprogrammi teoreetilise osa koostamisse.