Alates tänasest saab reisieelset PCR testi anda nii ninaneelust kui kurguloputusvedelikust, vastavalt oma eelistustele

Et kurguloputusvedeliku proov oleks korrektselt kogutud, saab seda anda vaid testimispunktis meediku juhendamisel. Proovi andmiseks saab patsient 10 milliliitrit füsioloogilist soolalahust, mida peab kurgus kuristama (oluline on vahet teha, et see ei ole suuloputusvedelik). Proov analüüsitakse Synlabi Tallinna laboris PCR meetodil ja tulemused saab nii nagu ninaneelutesti puhul 24 tunni jooksul.