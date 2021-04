Maailmarändurist imevili spargel: jumalate toit muistses Egiptuses, vanadele kreeklastele ravim ja roomlastele afrodisiaakum

Koopafreskod kokkuseotud sparglivartest oleks nagu tõenduseks, et egiptlased tundsid sparglit juba 5000 aastat tagasi ja hindasid teda armastuses kasuliku viljana. Kuna spargel algselt Egiptuses ei kasvanud, jääb see ainult teooriaks. Vaatamata sellele kannab spargel Egiptuses nime "jumalate söök" ja püsima jäänud on arvamus, et seda sõid ainult vaaraod. Kreeklaste jaoks oli spargel tuntud ravimina kui aspáragus acutifólius, mis on tugevama maitsega kui kultuurspargel, mida me täna tunneme. Ei ole aga mingit tõendit, et kreeklased oleksid sparglit ise kasvatanud. Nende jaoks oli maitsest olulisem spargli ravivõime. Seetõttu ei ole üllatav, et esimesed andmed sparglist pärinevad ei kelleltki muult kui arstilt Hippokrateselt (ca 460 - 370 e. m.a). Roomlased olid esimesed, kes sparglit kultiveerima hakkasid, sest roomlasi huvitas põllumajandus rohkem kui kreeklasi. Marcus Portius Cato (ca. 234 - 149 e.m.a.) õpetus, kuidas sparglit kasvatata, viitab sellele, et spargel oli roomlaste seas tuntud aedvili, mida rikkamad roomlased nautida oskasid. Roomlaste jaoks oli spargel juba delikatess ja samas ka afrodisiaakum.