Küprosele reisides ei pea teatud tingimustel alates 10. maist enam PCR-testi sertifikaati esitama

Eelduseks on Euroopa koroonapassi olemasolu, kuid see plaanitakse kasutusele võtta mitte varem kui juunis ning katsetama hakata mai lõpu poole. See tähendab, et esialgu on eelduseks COVID-19 vaktsiinikuuri läbimine koos ajalise puhvriga. Tõendit selle tarbeks on võimalik alla laadida digilugu.ee-st, mis tuleb enne reisi üles laadida SIIT.