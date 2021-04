Tiit Pruuli: reisilt tulles tervisereeglite rikkujate suhtes peab olema sama karm kui liiklushuligaanide või mis iganes pättide suhtes

“Näeme, et kõik reisibürood ja reisikorraldajad saaks veelgi enam oma kliente juhendada erinevates reisi sooritamise etappides. Viited reeglitele ja nõuetele suures infomahus ei ole täna piisavad. Reise müüvatel ettevõtetel tuleb rohkem ja personaalselt tähelepanu juhtida olulistele punktidele, nagu piiriületaja eeldeklaratsiooni täitmine enne tagasitulekut just veebis, testi tegemiste olulisus kohe saabudes ja mis peamine, eneseisolatsioonireeglitest kinnipidamine kuni negatiivse testi saabumiseni,” selgitas Tammes.

“Veelgi enam, esimene negatiivne testi tulemus ei katkesta eneseisolatsiooni kohustust,” toonitas Tammes. “Kohustuslikku karantiini tuleb suhtuda tõsiselt, sest hiljutised juhtumid on näidanud, et just reisil nakatunud ja kodus mitte püsivad inimesed on olnud viiruse levitajateks.”