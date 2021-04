Eesti majutus- ja toitlustusettevõtted maksid eelmisel aastal 126 miljonit eurot makse, kuid nüüd peavad elama õhust ja armastusest

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuhi Killu Maidla sõnul on olukord majutus- ja toitlustussektoris skisofreeniline, sest sektoris tegutsevad ettevõtjad on maksnud sisuliselt oma tegevusele aasta jooksul peale ja lubatud toetused viibivad.

„Ei ole suur saladus, et 2020. aasta oli Eesti majutus- ja toitlustusäri jaoks ajaloo kõige kehvem. Selleks, et see mingilgi moel üle elada, on ettevõtjad oma varude, laenude ja mitmel juhtumil ka muude tulude arvelt hoidnud ettevõtteid elus, hoidnud töökohti ja maksnud nende pealt omakorda makse. Riik on määranud sektorile mõningaid abipakette, kuid reaalne olukord on selline, et tänaseks pole ettevõtete arvele veel ühtegi toetuse-eurot laekunud,“ ütles Maidla.

EHRLi juht rõhutab, et jutt käib piirangute kompenseerimisest: „,Meie ettevõtjad ei ole rumalad või ahned, neil ei ole lihtsalt olnud võimalust oma tööd teha ja see perspektiiv ei tundu ka praegu helge. Tahame eraldi üle rõhutada, et majutusasutus ei saa kliendile pakkuda täisväärtuslikku teenust, kui seal ei tööta toitlustust ja inimestelt on võetud igasugune põhjus reisida, seda ka siseriiklikult. Mai algusest avatavad terrassid on formaalne päikesekiir, sest teame Eesti oludes suurepäraselt, et enamiku jaoks ei ole sel mingit arvestatavat mõju.“

Ometi haaravad ettevõtted ka sellest õrnast võimalusest ja valmistuvad õhinaga. „Valdkonnas on veel alles tõelised entusiastid ja oma ala kirglikult edasi arendavad ettevõtjad. Usume, et turism taastub – see on oluline osa meie elustiilist. Ometi oleme täna jõudnud olukorda, kus puhtalt õhust ja armastusest enam midagi välja ei pigista. Pärast külma talve, sageli laenude abil tasutud elektri- ja küttekulusid ning palkasid pole arvel enam niigi palju, et võimalikuks hooajaks puhastusvahendeid või hommikusöögiks mune ja peekonit osta,“ ütles Maidla.