Majutusettevõtjad, ettevaatust! Eesti hotelle ja külaliskortereid varitseb sarilaamendaja

Äripäevale teadaolevalt on Robin Mattias Leijon rüüstanud mitmeid hotellitube Eestis ja seda juba mitu kuud.

Alles paar päeva tagasi laamendas ta Go Hotel Shnellis. „Saime hommikul teada, et ta on toa segi peksnud. Kahjuks lasime tal enne toa avastamist hotellist lahkuda,“ ütles hotelli juht Alver Pupart. „Ta käitus ka fuajees üleolevalt, käis ja sülitas igale poole jne. Täiesti ebastabiilne inimene,“ lisas ta.