Eesti välisminister soovib alustada läbirääkimisi Läti ja Leeduga Balti reisimulli taastamiseks

“Meie eesmärk nendel konsultatsioonidel ongi teada saada, millised on arengud Lätis ja Leedus ning kuidas nad näevad edasisi võimalusi. Need konsultatsioonid vaatavad tulevikku, sest tuleb arvestada, et nädal-nädalalt on meie ühiskonnad üha laiemalt vaktsineeritud,” ütles Liimets kolmapäeval ERR-ile.

“Mis puudutab nii-öelda Balti mulli laiemalt, siis kas on võimalik taastada see sarnasel moel, kui see oli möödunud aastal, on veel vara öelda. Kuid praegu tõepoolest planeerime Balti partneritega konsultatsioone, et arutada, mis meil on võimalik täpselt ette võtta,” selgitas Liimets.

Lisaks tuleks Läti ja Leeduga arutada ka Euroopa Liidus eeldatavasti juunis käivituva koroonapassi teemat, mis peaks lihtsustama reisimist inimestel, kes on kas vaktsineeritud, läbipõdenud või värskelt testi teostanud, märkis Liimets.

“Eesti on omalt poolt valmis pilootprojektis osalema. Kas ka Läti ja Leedu osalevad pilootprojektis ja meil on võimalik siin ühiselt kuidagi kiiremini edasi liikuda — need on need küsimused, mida me konsultatsioonidel plaanime arutada,” rääkis ta.