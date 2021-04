Reisifirmade esindajad kinnitavad: Türgi lukkupanek sinna reisivaid turiste oluliselt ei puuduta, kuid soovi korral saab siiski reisibroneeringut muuta

Alates 29.04 kella 19:00 kuni 17.05.2021 kell 05:00 kehtib Türgis kohalikele elanikele ja riigis elamislubadega viibivatele isikutele öine liikumiskeeld, et takistada COVID-19 viiruse levikut. Mida see tähendab turisti jaoks?

Reisikorraldaja Novatours turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg rõhutab, et turistidele uus piirang ei kehti — seega hotelli alalt lahkudes tuleb lisaks HES-koodi olemasolule kaasa võtta ka reisidokumendid, et tõestada turisti staatust. “Liikumiskeeld ei kehti ka turismitöötajatele ja hotellid töötavad tavapäraselt, järgides hoolikalt kõiki ohutusnõudeid,” kinnitab Riisberg, kuid lisab, et soovi korral on siiski võimalik reisibroneeringut muuta. “Kui kliendil on soov ühel või teisel põhjusel Novatoursi reisibroneeringut muuta, saab ta seda teha vastavalt reisitingimustele ja reisi muutmise lihtsustamiseks soetatud lisateenustele. Novatours pakub juba mitmendat aastast reisiplaanide muutmise lisateenust Gold Flex. Reisi broneeringuga koos vormistatud lisateenusega saab teha tasuta muudatusi, näiteks vahetada reisi kuupäeva, kestust, hotelli, toatüüpi, toitlustustüüpi või/ja sihtkohta.”