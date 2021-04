Puudulik kontroll puhkusereisilt saabujate üle toob Eestisse jõudsalt eksootilisi koroonatüvesid

Eelmisel nädalal teatas ravimiamet, et Lõuna-Aafrika Vabariigi ning Brasiilia koroonatüved murravad kergemini antikehadest läbi ja võivad oluliselt vähendada koroonavaktsiinide tõhusust. Neid eksootilisi tüvesid tuuakse meile välismaalt, tihti just puhkusesihtkohtadest, kuhu pandeemia teise laine jooksul on olnud lubatud kogu aeg tellimuslende teha ning lennukid on reisijaid täis.

Lõuna-Aafrika Vabariigi ehk LAVi koroonatüve on terviseamet tuvastanud juhuvalimiga 45 nakatunult. Veel veebruari alguses oli Briti tüvi levinud Eestis samas ulastuses, ent üsna pea võttis see teiste tüvede üle võimust ja hakkas vohama ning valitsus pidi uued piirangud seadma, mida järgime siiani.

Tartu Ülikooli meditsiinilise viroloogia kaasprofessor Kristi Huik ütles, et Briti tüvi on tänaseks võtnud enamuspopulatsiooni. "Eestis levivatel viirustel ulatub see 90 protsendini. Teiseks me oleme nüüd detekteerinud rohkem nn LAVi tüvesid, need enamasti on sissetoodud ja seotud nende lähikontaktsetega," ütles Huik.

Kui Briti tüvel on võime paremini levida, siis LAVi tüve puhul kardetakse peamiselt selle paremat võimekust nakatada ka vaktsineerituid ja läbipõdenuid.

Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits märkis, et LAVi tüvi on teadaolevatest viiruse variantidest kõige vähem tundlik immuunsusele, mis on saadud, kas teist viirusetüve läbi põdedes või vaktsineerides. "Selles osas tuleb ta teistest tüvedest väga selgelt esile," sõnas Merits.