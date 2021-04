Kalev Spa juht: hakkame suurt basseini üles soojendama, kuid paljud meie töötajad peavad siiski veel koju jääma

Kalev Spa pikka, olümpiamõõdus basseini igatsevad meie kliendid juba väga ja sinna mahub lahedalt ujuma — hakkamegi järgmisel nädalal basseini üles soojendama. Saunad, liutorud ja mullivannid jäävad praegu suletuks ja peame kinni pidama ka 25%-lise täituvuse nõudest. Kuna Kalevi veekeskus on projekteeritud suure hulga klientide teenindamiseks ja saame reaalajas kassasüsteemist täituvust jälgida, siis selle nõudega saame kindlasti hakkama. Kanname ise ja ootame ka meie klientidelt maskikandmist üldruumides nagu riietusruumid ja fuajee. Erilise luubi all on puhtus ja pindade desinfitseerimine. Riietusruumides on kokku pea 700 kappi ja kliendid saavad valida sellise, mis ei ole teise kapi kõrval, mis on juba hõivatud.