Kreekasse pääseb nüüd karantiinivabalt, ka sealsed koroonanumbrid on taas langustrendis

Karantiinivaba sisenemise eeltingimuseks on, et saabuja tuleb Euroopa Liidust ning tal on ette näidata negatiivne PCR koroonatest, mis pole vanem kui 72h. Samuti pääsevad karantiinist reisijad, kes on Covid-19 vastu vaktsineeritud ja kellel on olemas vastav vaktsineerimistõend. Lisaks tuleb enne reisi täita virtuaalne sisenemisankeet.