Tiit Pruuli: lisaks majanduslikule mõõtmele on turismil täita ka riikliku julgeoleku roll

„Eesti Panga andmetel tehti 2019. aastal Eestisse 6 102 646 mitteresidentide külastust. Ma ei räägi sellest, et need inimesed jätsid eesti majandusse ca 2 miljardit eurot. See on puhas ökonoomika. Ma räägin sellest, et nendest ca 6 miljonist välismaalasest võivad saada ühed parimaid Eesti turvalisuse eest seisjad. Kui neid on siin hästi vastu võetud, kui neile on siin meeldinud, siis seisavad nad, võiks isegi öelda et inimkilbina meie julgeoleku eest. Mitte ainult need 200 000 ameeriklast, kes aastal 2019 siin käisid, vaid ideaalis ka umbes pool miljonit venelast, kes Eestit külastasid," sõnas Pruuli.

Pruuli tõdes, et riikliku julgeoleku tagamine on kallis. „2021. aastal kasvavad kaitsekulutused 645,5 miljoni euroni, mis on üle 2% SKT-st. See on mõistlik. Ma olen kindel, et valitsuse poolt lisaeelarvesse planeeritud 25 miljonit eurot turismitööstusse, mida riigikogu lähinädalatel menetlema hakkab, on samuti hädavajalik summa, mille tähendus on märksa laiem kui vaid majandusabi. Vajadust toetuse järele näitab ka see, et eelmine, 9,7 miljoni suurune turismi abimeede sai palju rohkem sooviavaldusi, kui väljamaksmiseks planeeritud."