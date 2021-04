Loodusesse tervist taga nõudma: üle kogu Eesti luuakse üle 50 orienteerumise püsiraja

„Eelmisel aastal olime samas olukorras ja siis me need püsirajad leiutasime," nendib orienteerumispäevakute projektijuht Mait Tõnisson. „Kui tavapäraselt oleme korraldanud üle 300 päevaku, kus umbes 7700 harrastajat teevad kokku pea 64 000 starti, siis eelmise aasta kevadet alustasime püsiradadega ning tegime kevadel ära jäänud päevakud septembris-oktoobris järgi. Nii jõudsime kokku 250 ürituseni. Küllap sel aastal läheb samamoodi. Hoiame korraldajail sära silmis ja pakume harrastajaile võimalikult palju kvaliteetseid orienteerumisvõimalusi. Ja niipea, kui olukord riigis lubab, alustame päevakutega," lausus Tõnisson.

Orienteerumispäevakute pikaajaliseks nimipartneriks on jätkuvalt Riigimetsa Majandamise Keskus. RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi sõnul seisab RMK selle eest, et riigimetsas oleks tervisespordi ja liikumise võimalusi sellisel kujul nagu täna ka järgmisel sajal aastal. „Orienteerumine on parim viis näidata inimestele erinevas vanuses ja seisundis metsa ning seepärast sobib meile koostöö orienteerujatega," lausus Kaubi.