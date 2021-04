Ettevõte, mis opereerib koroonapandeemia ajal miljonite eurodega: soomlaste uus hotelliteenus laiendab oma tegevust Tallinnas

Kuna üldiselt kannatab hotellisektor koroonapandeemia ajal turistide ja pendelrändajate puuduse all, siis on Bob W suur finantsedu üllatav.

2018. aastal asutatud majutusettevõtte tegevjuht Niko Karstikko ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et Bob W on saanud 9,6 miljoni euro suuruse rahastuse. Ettevõttesse on kaasatud umbes 15 erinevat investorit, sealhulgas Taani idufond byFounders ja Soome riiklik erakapitalifirma Tesi. Muude investorite hulka kuuluvad kinnisvarainvesteeringufirmad NREP ja Kaamos, samuti Superangel ja United Angels ning mitmed erainvestorid. 1,2 miljonit eurot summast on pangalaen. Investorid panid ettevõttesse juba eelmisel suvel neli miljonit eurot ja ülejäänud pea kuus miljonit saadi kokku selle aasta kevade alguseks.