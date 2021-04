Hotell Palace liitus esimesena Skandinaavia ja Baltikumi hotellidest Radissoni uusima kontseptsiooniga

Hotell Palace'i operaatori HMP Hotell juhi Ain Käpa sõnul on Radisson Individuals hotelligrupi uusim kaubamärk, mis hindab eelkõige hotellide personaalsust. „Radissoni uus kontseptsioon on justkui Palace'i jaoks loodud, sest seda hotelli on enam kui 80-aastase ajaloo jooksul kogu aeg hingega hoitud ja arendatud. Meil on väga hea meel Radisson Individualsi kontseptsiooniga liituda just praegu, turismisektori jaoks väga keerulisel ajal. Selle sammuga ütleme me koos Radissoni grupiga, et me usume külalislahkuse tööstuse taastumisse ja teeme üheskoos tööd, et Eesti oleks võimalikult hästi kaardil ajaks, kui inimesed taas suuremas osas liikuma saavad," sõnas Käpp.