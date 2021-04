Välisturistid saavad Maltalt tänutäheks kuni 200 eurot. Ühel tingimusel

Turismiameti esindaja Kleiton Bartolo täpsustas, et Maltat külastavad välismaalased saavad raha ühel tingimusel — kui viibivad seal vähemalt kolm päeva. Selleks tuleb broneerida numbrituba otse läbi kohaliku hotelli.

Juhul, kui see tingimus on täidetud, makstakse viietärnihotelli külastajatele 200 eurot, neljatärnihotellis 150 eurot ja kolmetärnihotellis 100 eurot. Sealjuures suureneb väljamakstav summa 10 protsenti, kui turist on broneerinud numbritoa Malta arhipelaagi suuruselt teisel, Gozo saarel.