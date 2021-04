Üleskutse meisterdamishuvilistele: valmista põnevast materjalist samovar ja võida väärt kingitus Sibulateelt

Samovarimaja perenaise Herling Mesi sõnul on näitusele oodatud samovarid erinevatest põnevatest ja nutikatest materjalidest . Isetehtud samovari kõrgus peab olema kuni 50 cm, meistriteos peab püsti seisma ning tuleb Varnjasse Samovarimajja toimetada hiljemalt 21.juuniks 2021. Üks osaleja võib esitada näitusele ka mitu eksponaati.

Suvenäitus on avatud 26.06-31.08.2021 ning suve jooksul selgub külastajate abil rahvalemmik, kes saab autasuks väärt kingituse Sibulateelt! „Tahame innustada inimesi kaasa mõtlema ja fantaasiat rakendama," räägib Mesi, kes lisab, et inspiratsioonina võib veebiavarustest leida isemeisterdatud samovare makaronidest, keedusuhkru, pabermassi ja poltide-mutriteni välja. „Praegune piirangute aeg ning vesine ilm väljas annavad aega käsitööks, et vaimu virgena hoida," märgib Mesi.