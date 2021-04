Kodumaa avastamisest enam ei piisa: ligi kaks kolmandikku Eesti elanikest plaanib sel aastal välismaale reisida

Eestlastest veelgi reisimaiamad on Leedu inimesed, kellest 69% on teinud reisiplaane ning Läti elanikest on vähemalt ühte kolmepäevast reisi kavandanud 56%. Maailma avastada sooviks tegelikult veelgi rohkem inimesi, kuid 7% märkis, et hakkavad reisiplaane tegema alles pärast vaktsineerimist. 20% vastas, et reisiplaan on olemas, kuid need võetakse ette pärast piirangute kaotamist.

Eesti inimesest 17% märkis, et kavas on lennureis ning 11% kavatseb ette võtta lühema või pikema autoreisi. 13%-i hinnangul piisab neile sellel aastal ka ainult kodumaa avastamisest. Küsitlusele vastanud Läti inimesed olid teiste riikidega võrreldes selles osas kõige agaramad - lätlastest 17% arvas, et võtavad ette reisi üksnes enda riigi piires.

„Tegelikult on nende uuringute juures päris positiivne fakt, et 7-8% Baltikumi inimestest kavandab reisi lähinaabrite juurde ja neile lisaks on veel 4-5% kaugemale sõidu kavandajaid. Juba möödunud suvi näitas, et maailmas levivate piirangute olukorras on suurenenud turistide arv naabermaadest olnud väga tähtis kohalikele majandustele," selgitas Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

„Ja loomulikult on igati rõõmustav, et ka sisemaine turism on elav. Siseturism on praeguses olukorras eriti oluline, et anda tööd ja sissetulekut kohalikule turismimajandusele," lisas Hakiainen. „Just tänu möödunud suvel alguse saanud siseturismi buumile laiendasime muuhulgas ka reisikindlustuse kindlustuskatet oma X kaartidel. Kindlustatud on siseriiklikud reisid ning välisreisidega kaasnev reisikindlustus sisaldab ka välisriikides tuvastatud COVID-19 ravimist haiglas."

Citadele uuringule vastanutest veerand ehk 25% Eesti inimestest ei kavanda sellel aastal ühtegi vähemalt kolmepäevast reisi ette võtta. Leedukatest ei ole reisiplaane teinud 28% ning Lätis oli sama number 17%.

Citadele tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi märtsis. Igas riigis küsitleti ca 1000 inimest.

Citadele Group on Läti finantskontsern, mis pakub finants- ja varahalduse teenuseid. Citadele grupi peakontor asub Riias, selle tütarettevõtted ja filiaalid tegutsevad Lätis, Leedus, Eestis ja Šveitsis.