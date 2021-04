Kodumaine spaa astus erakordse sammu: pidu katku ajal on eesti rahva ammune traditsioon

Mustamäe Elamus Spa Foto: Sven Soome, Mustamäe Elamus Spa

Mustamäe Elamus Spa on müümas 3000 pääset, mille lunastamise tähtaeg on 10 aastat. See on nende sõnul esimest korda Eestis, kui keegi pakub vautšereid nõnda pikaks ajaks. Chilli.ee's asuva pakkumise tutvustuses on korduvalt juttu poliitikute palgatõusust, ajal, mil erasektor kannatab.