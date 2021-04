Meeldetuletus nädalavahetusel Eesti looduses matkajale: lõket tehes pea meeles tuleohutuse põhitõdesid

Lõke püstkojas Foto: Kairi Prints

Eesti looduses uitamine on hea nii kehale kui vaimule. Õhtul lõkke ääres päeval nähtut meenutada on mõnus, aga alati tuleb meeles pidada, et tuld tehes tuleb tagada ohutus. Kui sulle meeldib metsa all pärast matkapäeva lõket teha, vii end kindlasti kurssi tuletegemise ohutusnõuetega.