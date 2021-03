Air Baltic ei kavatse pandeemiale vaatamata uute lennukite soetamisest loobuda

Et Air Balticu osa Läti majanduses on olnud 2,5 protsenti SKT-st ja 30 000 kaudset töökohta, sõltub mitme, eeskätt turismiga seotud majandusharu avanemine lennufirma otsustest ja võimalustest.

Eelmise aastaga võrreldes on kaks kolmandikku lendajaid küll vähemaks jäänud ja Läti riik on toetanud Air Balticut 250 miljoni euroga, mis olude paranedes tuleb tagasi maksta, kuid kriisist väljumise plaanid hõlmavad ka palju muud.

Air Balticu tegevjuht Martin Gaussi sõnul on ettevõttel viis versiooni, kuidas kriisist välja tulla. "Kõik need variandid on kooskõlas meie äriplaaniga Destination 2025 Clean. Nende põhjal saame öelda, mida Air Baltic teeb, kui vaktsineeritute arv jõuab teatud tasemele. Praegu pole meil võimalik otsustada, kuhu lennata," lausus Gauss.