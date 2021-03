Uuest nädalast avab EAS taas turismisektori kahjude hüvitamise taotlemise

„Märtsikuu algul otsustasime sektori tagasiside põhjal toetusskeemi tingimusi muuta, et abi jõuaks just nendeni, kes seda kõige enam vajavad. Nüüd on olemas ka riigiabiluba ja EAS saab taotlusvooru avada," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, lisades, et toetust saavad taotleda ka need ettevõtted, kes on varasemalt EASi kriisitoetust juba saanud. „Varasemalt saadud abist peab ettevõtja EASi kindlasti teavitama. Seda saab teha taotluse esitamisel," ütles Sutt.

Tegemist on voorulise taotlemisega, mis tähendab, et taotlusi saab esitada kogu perioodi jooksul. „Taotluse esitamise järjekord ei ole toetuse saamisel määrav, ehk selle toetuse puhul ei kehti „kes ees, see mees" põhimõte ning kõik taotlused vaadatakse läbi. Taotlusi saab esitada kuni 8. aprilli kell 16.00ni, kuid taotlemist ei ole soovitatav jätta ka viimasele päevale, et ei tekiks olukorda, kus süsteem ei luba liiga palju kasutajaid korraga taotlust esitama," ütles EASi toetuste keskuse direktor Monica Hankov. Kui tähtajaks esitatud nõuetele vastavate taotlustega taotletav kogusumma ületab toetuse eelarvet, rahuldatakse taotlused proportsionaalselt.

Toetuse sihtgruppideks on majutusettevõtjad, reisiettevõtjad, Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjad ning käsitöö- ja suveniirimüüjad ning Eesti disaini müüjad üle Eesti kelle majandustegevust on negatiivselt mõjutanud COVID-19 viiruse puhangust tingitud erandlikud asjaolud. Kõikides sihtgruppides (välja arvatud toitlustusettevõtjad) saavad nüüd toetust taotleda ka füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Ühtlasi leevendati varasemaga võrreldes nõudeid tasutud tööjõumaksude osas.

Majutusettevõtjate sihtgrupis on toetuse maksimaalne summa 180 000 eurot, reisikorraldaja ja transpordiettevõtja sihtgrupis ning Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja sihtgrupis 80 000 eurot ning käsitöö-, suveniiri- või Eesti disaini müüjate sihtgrupis on maksimaalne toetuse summa 60 000 eurot. Toetusvooru maht on kokku 9,7 miljonit eurot.

Rohkem infot toetuste kohta leiad SIIT.